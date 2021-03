Halle Berry replica alle 'disgustose' dichiarazioni razziste in uno show radiofonico

(Di sabato 27 marzo 2021)è intervenuta su Twitter per risponderedi Rob Lederman: l'attrice ha difeso le donne nere sostenendo che siano tutte bellissimeè intervenuta su Twitter per difendere le donne nere ddi Rob Lederman che, in occasione di una puntata di Morning, aveva paragonato la carnagione di molte donne neresfumature delle fette di pane tostato.ha condiviso un frammento audio dellosu Twitter e ha scritto: "Disgustoso. Il fatto che una trasmissione del genere venga realizzata è al di là di ogni ...

è intervenuta su Twitter per difendere le donne nere dalle dichiarazioni razziste di Rob Lederman che, in occasione di una puntata di Morning Show, aveva paragonato la carnagione di molte ...La star dovr versare all ex Gabriel Aubry la somma mensile di 8mila dollari (6mila euro circa).si prende una rivincita nei confronti dell ex Gabriel ...Halle Berry è intervenuta su Twitter per rispondere alle dichiarazioni razziste di Rob Lederman: l'attrice ha difeso le donne nere sostenendo che siano tutte bellissime Halle Berry è intervenuta su Tw ...Halle Berry risponde a Rob Lederman sui commenti razzisti. "Disgustoso", ha scritto Berry su Twitter sabato, ripubblicando un clip audio di ...