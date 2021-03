"Ha gettato un'ombra su di me". Perché Kate non perdonerà mai Meghan - (Di sabato 27 marzo 2021) Francesca Rossi L’intervista a Oprah Winfrey ha scavato un solco profondo tra Kate Middleton e Meghan Markle e, forse, la frattura tra le cognate potrebbe non ricomporsi mai più Il principe William e Kate Middleton non riuscirebbero a voltare pagina, ad assorbire il colpo dopo le affermazioni di Harry e Meghan Markle ai microfoni di Oprah Winfrey. Le polemiche riguardo l’intervista dei Sussex non si placano, benché siano ormai passate alcune settimane da questa vera e propria esplosione mediatica che ha travolto la royal family. Un insider ha dichiarato a US Weekly che i duchi di Cambridge sarebbero rimasti “scioccati dopo aver sentito le parole di Harry e Meghan”. nodo 1931003 In particolare Kate Middleton. Pare, infatti, che quest’ultima sia delusa dal comportamento ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Francesca Rossi L’intervista a Oprah Winfrey ha scavato un solco profondo traMiddleton eMarkle e, forse, la frattura tra le cognate potrebbe non ricomporsi mai più Il principe William eMiddleton non riuscirebbero a voltare pagina, ad assorbire il colpo dopo le affermazioni di Harry eMarkle ai microfoni di Oprah Winfrey. Le polemiche riguardo l’intervista dei Sussex non si placano, benché siano ormai passate alcune settimane da questa vera e propria esplosione mediatica che ha travolto la royal family. Un insider ha dichiarato a US Weekly che i duchi di Cambridge sarebbero rimasti “scioccati dopo aver sentito le parole di Harry e”. nodo 1931003 In particolareMiddleton. Pare, infatti, che quest’ultima sia delusa dal comportamento ...

Advertising

Italia_Notizie : 'Ha gettato un'ombra su di me'. Perché Kate non perdonerà mai Meghan - andrea_xtr : @Agostino76Nigro @PierluigiBattis Non mi pare di aver gettato nessuna ombra ma non si può nemmeno raccontare alle p… -

Ultime Notizie dalla rete : gettato ombra Kate Middleton, che "non perdonerà mai Meghan" dopo l'intervista E ancora: "Kate non la perdonerà mai per aver gettato un'ombra su di lei". Del resto, Kate non può difendersi pubblicamente, né dare la sua versione dei fatti. Il protocollo reale lo sconsiglia, ...

Ecco cosa c'è davvero dietro a quell'ombra di Cesare Prandelli Non credo che abbia gettato la spugna definitivamente in quanto il calcio ha dato e continuerebbe a dare un significato alla sua vita. Se, come qualcuno sospetta, le motivazioni per l'abbandono siano ...

Ecco cosa c'è davvero dietro a quell'ombra di Cesare Prandelli ilGiornale.it "Ha gettato un'ombra su di me". Perché Kate non perdonerà mai Meghan da ritenere che non si possa più tornare indietro. A questo proposito la fonte ha rivelato: "Kate non la perdonerà mai per aver gettato un'ombra su di lei". Durante l'intervista Meghan Markle ha ...

Ecco cosa c'è davvero dietro a quell'ombra di Cesare Prandelli ma la verità è che egli crede di non aver dato e ottenuto quanto sperava nella mansione a lui affidata Non credo che abbia gettato la spugna definitivamente in quanto il calcio ha dato e continuerebbe ...

E ancora: "Kate non la perdonerà mai per averun'su di lei". Del resto, Kate non può difendersi pubblicamente, né dare la sua versione dei fatti. Il protocollo reale lo sconsiglia, ...Non credo che abbiala spugna definitivamente in quanto il calcio ha dato e continuerebbe a dare un significato alla sua vita. Se, come qualcuno sospetta, le motivazioni per l'abbandono siano ...da ritenere che non si possa più tornare indietro. A questo proposito la fonte ha rivelato: "Kate non la perdonerà mai per aver gettato un'ombra su di lei". Durante l'intervista Meghan Markle ha ...ma la verità è che egli crede di non aver dato e ottenuto quanto sperava nella mansione a lui affidata Non credo che abbia gettato la spugna definitivamente in quanto il calcio ha dato e continuerebbe ...