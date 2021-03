Gratteri e la prefazione al libro negazionista | ma lui si difende | “Non c’entro | mi sono vaccinato”

(Di sabato 27 marzo 2021) Non ci sta il procuratore di Catanzaro Nicolaa passare comedel Covid. Nelle ultime ore ha tenuto banco la questione dellascritta dal magistrato da sempre in prima linea contro la ‘ndrangheta alStrage di Stato: le verità nascoste della Covid-19, firmato dal medico No Mask Pasquale Bacco e dal giudice presso la Corte d’Appello di Messina Angelo Giorgianni, noti per le loro posizioni negazioniste. Laè scritta proprio da Nicola. Il magistrato calabrese però sie ribadisce di essere tutt’altro che un: “Se legge ladel, lei vedrà che tutto c’è tranne che negazionismo. Se io considerassi in questo modo i vaccini, non mi sarei ...

A proposito del libro "Strage di stato" scritto da un magistrato in servizio alla Corte di Appello di Messina e condel procuratore di Catanzaroin cui si teorizza che il Covid è "...Chissà per quale ragione ragione Nicolaha fatto laa questo libro e poi, quasi per scusarsi, ha precisato che lui vedeva gli affari delle mafie nella pandemia e non è affatto un ...La giustizia in Italia continua a non funzionare bene e ultimamente non mancano anche vicende che testimoniano il perdurare di questa crisi ...Prima domanda: Dottor Gratteri lo ha letto il libro Strage di stato. Le verità nascoste della Covid-19, autori il suo collega Angelo Giorgianni e il dottor Pasquale Bacco, e che reca una prefazione a ...