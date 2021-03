Graduatorie terza fascia Ata, come scegliere le 30 scuole. L’applicazione del Ministero (Di sabato 27 marzo 2021) Da lunedì 22 marzo è possibile effettuare la domanda per l’inserimento e l’aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia Ata per il triennio 2021/23. E’ possibile scegliere una sola provincia (anche diversa rispetto a quella del 2017) per tutti i profili richiesti e all’interno di questa fino a 30 istituzioni scolastiche. Una di queste scuole deve necessariamente essere la scuola capofila, quella a cui è indirizzata l’istanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Da lunedì 22 marzo è possibile effettuare la domanda per l’inserimento e l’aggiornamento dellediAta per il triennio 2021/23. E’ possibileuna sola provincia (anche diversa rispetto a quella del 2017) per tutti i profili richiesti e all’interno di questa fino a 30 istituzioni scolastiche. Una di questedeve necessariamente essere la scuola capofila, quella a cui è indirizzata l’istanza. L'articolo .

