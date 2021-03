GP Bahrain 2021 | le dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche

(Di sabato 27 marzo 2021) Prima qualifica della stagionesul circuito del. Il pole man di giornata è Max Verstappen seguito dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Red Bull sembrava destinata a scuotere l’ordine delle cose e ha mantenuto quella promessa nella prima sessione didell’anno, Max Verstappen ha conquistato una sensazionale pole position, battendo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton di 0,388 secondi . Qualifica mozzafiato in, un vera battaglia tra le due Mercedes e l’unico superstite della Red Bull Max Verstappen. Ad avere la meglio l’olandese della Red Bull che con un tempo di 1:28.997 porta a casa una fantastica pole. L’olandese si è distinto come l’uomo da battere per tutto il weekend in. La Mercedes hanno confermato il loro valore. Vediamo ...

... l'unico a scendere sotto la barriera dell'1'29': in 1'28'997 ha conquistato la quarta pole della carriera, la prima di unche si annuncia emozionante, almeno a giudicare dall'andamento di ..."Non ci aspettavamo di essere così competitivi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra". Così Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio del, il primo della stagionedi Formula 1. "Per ora - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari visibilmente soddisfatto - sembra che abbiamo fatto un bel passo avanti, il podio è difficile ...La macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare". Max Verstappen sorride al termine delle qualifiche del Bahrain che lo hanno visto conquistare la pole davanti al campione del mondo ...Sakhir, 27 mar. - (Adnkronos) - “Congratulazioni a Max, soprattutto per l'ultimo giro. Ha fatto grande lavoro. Io ho dato tutto quello che avevo, ma ...