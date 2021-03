Google e giornalismo | una svolta tanto auspicata

(Di sabato 27 marzo 2021) Con un post sul proprio blog intitolato 'News Showcase arriva in Italia ',annuncia il primo storico accordo con gli editori di testate giornalistiche on line, anche in Italia. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Google giornalismo

Avevo commentato nel mio libro 'E' l'algoritmo, bellezza!' uscito nel marzo 2020: 'Serende pubbliche le modalità di modifica dell'algoritmo intendendo tutelare ile la ...'Questi nuovi accordi rappresentano un importante passo avanti e confermano l'impegno di...digitale per il mondo degli editori e di rafforzare il nostro impegno verso ildi qualità',...Google annuncia l'accordo con gli editori. Si tratta del "nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l'accesso a contenuti su Google News e Discover a fronte di una remunerazione per gli editor ...Andati a buon fine i primi accordi di Google News con alcuni editori italiani. Nuovi contenuti per chi legge e vantaggi anche per chi scrive.