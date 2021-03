Gol Ilicic: sinistro al volo da fuori area contro la Russia – VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) Josip Ilicic incanta con la sua nazionale: sinistro al volo per l’atalantino in Russia-Slovenia: rete da cineteca per lui – VIDEO Josip Ilicic non ha trascorso un periodo semplicissimo con l’Atalanta negli ultimi i tempi e la nazionale slovena potrebbe essere una buona isola felice per ritrovarlo a pieno in vista del fnale di campionato. Missione riuscita a quanto si evince dal gol contro la Russia: passaggio di Zajc del Verona e sinistro al volo da fuori area che non lascia scampo al portiere russo. E comunque… Che fai, lo butti? Ilicic ?#WCQualifierspic.twitter.com/tfFkA8W8y0 — Matteo Vismara (@Teo Visma) March 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Josipincanta con la sua nazionale:alper l’atalantino in-Slovenia: rete da cineteca per lui –Josipnon ha trascorso un periodo semplicissimo con l’Atalanta negli ultimi i tempi e la nazionale slovena potrebbe essere una buona isola felice per ritrovarlo a pieno in vista del fnale di campionato. Missione riuscita a quanto si evince dal golla: passaggio di Zajc del Verona ealdache non lascia scampo al portiere russo. E comunque… Che fai, lo butti??#WCQualifierspic.twitter.com/tfFkA8W8y0 — Matteo Vismara (@Teo Visma) March 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com

