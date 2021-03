Gol fantasma con il Portogallo: Cristiano Ronaldo si infuria e lascia il campo – VIDEO (Di domenica 28 marzo 2021) ¡Gol anulado a Cristiano Ronaldo!??Portugal ??vs?? Serbia: ¡Inédito! Cristiano Ronaldo y el gol legítimo que se le anuló en el último minuto. Era el 2-3 de Portugal. Un partido sin VAR parece de la prehistoria hoy.pic.twitter.com/gicLj1wdCG— +?????? (@edwingamboa ) March 27, 2021 Cristiano Ronaldo infuriato: gol fantasma con Portogallo, non convalidato, e reazione rabbiosa per il fuoriclasse della Juventus Una serata sfortunata per Cristiano Ronaldo quella contro la Serbia, finita ancora peggio di come era cominciata. Il suo Portogallo ha pareggiato per 2 a 2, ma al 93? proprio CR7 aveva messo in rete la palla che sarebbe valsa il 3 a 2. Gol però non assegnato: nonostante avesse ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) ¡Gol anulado a!??Portugal ??vs?? Serbia: ¡Inédito!y el gol legítimo que se le anuló en el último minuto. Era el 2-3 de Portugal. Un partido sin VAR parece de la prehistoria hoy.pic.twitter.com/gicLj1wdCG— +?????? (@edwingamboa ) March 27, 2021to: golcon, non convalidato, e reazione rabbiosa per il fuoriclasse della Juventus Una serata sfortunata perquella contro la Serbia, finita ancora peggio di come era cominciata. Il suoha pareggiato per 2 a 2, ma al 93? proprio CR7 aveva messo in rete la palla che sarebbe valsa il 3 a 2. Gol però non assegnato: nonostante avesse ...

capuanogio : Un gol in fuorigioco (#Francia), due gol fantasma (#Olanda e #Portogallo). C'è da dire che il calcio senza #GLT e… - MaxCallegari : Sono passati più di 30 anni da Stella Rossa-Milan, stessa porta stesso stadio altro gol “fantasma” (qui più diffici… - Gazzetta_it : Gol fantasma al 93', furia #Ronaldo: fascia a terra. Il Portogallo fa 2-2 in Serbia - Zelgadis265 : RT @capuanogio: Un gol in fuorigioco (#Francia), due gol fantasma (#Olanda e #Portogallo). C'è da dire che il calcio senza #GLT e #Var semb… - johnpeavoy : RT @DiMarzio: #Ronaldo, gol fantasma al 93° minuto in #SerbiaPortogallo -