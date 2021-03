Gli attivisti del futuro si fanno sentire su TikTok (Di sabato 27 marzo 2021) Se non bastassero i numeri a far capire la popolarità di TikTok fra i teenager italiani (8 milioni di utenti, +400% di iscritti in un anno), si può osservare quanto oggi sia diffusa fra gli adolescenti l’usanza di filmarsi con lo smartphone anche quando si è all’aperto. Le probabilità di vedere uno o una teenager fare delle strane mosse con il corpo e le mani oppure tentare una coreografia di danza sono alte, dato che questo è il tipo di materiale che viene postato su TikTok in continuazione. Ma questa app non ha solo diminuito la timidezza fra i giovanissimi, perché andando a esplorare fra i milioni di video caricati si scovano trend politici e attivismo sociale. Così, se si vuole prendere questo social come cartina di tornasole degli interessi della generazione Z (d’altronde quasi la metà dei giovani italiani, il 48%, ha effettuato almeno un accesso ... Leggi su wired (Di sabato 27 marzo 2021) Se non bastassero i numeri a far capire la popolarità difra i teenager italiani (8 milioni di utenti, +400% di iscritti in un anno), si può osservare quanto oggi sia diffusa fra gli adolescenti l’usanza di filmarsi con lo smartphone anche quando si è all’aperto. Le probabilità di vedere uno o una teenager fare delle strane mosse con il corpo e le mani oppure tentare una coreografia di danza sono alte, dato che questo è il tipo di materiale che viene postato suin continuazione. Ma questa app non ha solo diminuito la timidezza fra i giovanissimi, perché andando a esplorare fra i milioni di video caricati si scovano trend politici e attivismo sociale. Così, se si vuole prendere questo social come cartina di tornasole degli interessi della generazione Z (d’altronde quasi la metà dei giovani italiani, il 48%, ha effettuato almeno un accesso ...

