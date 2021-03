Gli anticorpi durano 10 mesi Le anticipazioni dello studio italiano

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 27 marzo 2021) Alessandro Ferro Primedi unoche sarà pubblicato nelle prossime settimane: glidell'infezione Covid9-10. Una ricerca cinese già pubblicata su The Lancet ha ottenuto lo stesso risultato La durata deglinelle persone che hanno contratto il Covid-19 è compresa fra 9 e 10: è questa l'anticipazione data dal Prof. Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova, su unotuttocondotto sulla popolazione di Vò Euganeo, in provincia di Padova, uno degli epicentri della prima ondata della pandemia. "Non posso dire di più" Per il momento, infatti, si tratta soltanto di un'indiscrezione perché il lavoro di ricerca condotto ...