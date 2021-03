Giornata mondiale teatro | Giannini | “Un disastro | niente festa”

(Di sabato 27 marzo 2021) “del? E cosa c’è da festeggiare? E’ un. Viva il, sì, ma ilè chiuso, a noi non pensano mai e ci sono tante persone che non lavorano da un anno”. Lo afferma all’Adnkronos l’attore Giancarloche, nellache celebra il, fa un’analisi spietata e lucida della situazione ad un anno dall’esplosione della pandemia. “Io ho finito da poco un film, dovevo farlo in 15 giorni e l’ho finito dopo tre mesi a causa del virus”, spiega, protagonista in questi giorni su Rai1 nel cast del kolossal ‘Leonardo’ dove ha interpretato Andrea Del Verrocchio, il maestro di Leonardo. “Tenere aperti i teatri sarebbe possibile, facendolo in ...

Advertising

Tg3web : A Milano, stamattina, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, è stato occupato il Piccolo di Milano. Una d… - Piccolo_Teatro : 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro Messaggio Internazionale di #HelenMirren, testimone 2021 dell’ @ITIworldwide… - Agenzia_Ansa : Una cinquantina di persone, tra lavoratori dello spettacolo e studenti ha occupato il cortile del Piccolo a Milano… - mrmnft : RT @Agenzia_Ansa: Una cinquantina di persone, tra lavoratori dello spettacolo e studenti ha occupato il cortile del Piccolo a Milano per pr… - nellifranci : Oggi, 27 marzo, è la Giornata Mondiale della sensibilizzazione sull'endometriosi. L'#Endometriosi è una malattia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

Per l'azione di protesta contro la chiusura delle istituzioni culturali hanno scelto - spiegano - una data non casuale: oggi è infatti ladel teatro. "Stabiliremo qui un parlamento ...Per quanto riguarda la tv in chiaro , si potrà seguire ladi oggi su Tv8 (canale numero 8 ... Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali delsu Twitter, l'account @MotoGp, così ...Nella Giornata mondiale dedicata al teatro, un centro medico polispecialistico con sedi a Bologna e Lecce, Medinforma, ha scelto di offrire visite ortopediche e di chirurgia vertebrale gratuitamente ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in tutto il modo si celebra il teatro e lo spettacolo dal vivo. In Italia doveva essere una giornata di festa, una data di una prima ripartenza. Purtroppo non è così: la grave ...