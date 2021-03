Giornata mondiale teatro | Giannini | “Un disastro | niente festa”

(Di sabato 27 marzo 2021) “del? E cosa c’è da festeggiare? E’ un. Viva il, sì, ma ilè chiuso, a noi non pensano mai e ci sono tante persone che non lavorano da un anno”. Lo afferma all’Adnkronos l’attore Giancarloche, nellache celebra il, fa un’analisi spietata e lucida della situazione ad un anno dall’esplosione della pandemia. “Io ho finito da poco un film, dovevo farlo in 15 giorni e l’ho finito dopo tre mesi a causa del virus”, spiega, protagonista in questi giorni su Rai1 nel cast del kolossal ‘Leonardo’ dove ha interpretato Andrea Del Verrocchio, il maestro di Leonardo. “Tenere aperti i teatri sarebbe possibile, facendolo in ...

Advertising

Tg3web : A Milano, stamattina, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, è stato occupato il Piccolo di Milano. Una d… - Piccolo_Teatro : 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro Messaggio Internazionale di #HelenMirren, testimone 2021 dell’ @ITIworldwide… - Pres_Casellati : Nella giornata mondiale del teatro, sentiamo forte l’urlo degli artisti sui quali la pandemia ha fatto calare il si… - francescocolucc : RT @Pres_Casellati: Nella giornata mondiale del teatro, sentiamo forte l’urlo degli artisti sui quali la pandemia ha fatto calare il sipari… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Una triste Giornata Mondiale del Teatro, che per il secondo anno di fila si celebra coi teatri chiusi. E forse il lockdow… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

... uno di questi nella sconfitta per 3 - 1 contro il Paraguay nello storico2002 in cui, ... sarà una sfida valevole per la secondadelle qualificazioni agli Europei Under 21 . ...Valtteri Bottas è il primo dei big a lanciarsi ma il finlandese, che già nelladi ieri si ... appuntamento inaugurale del2021. Il primo a scendere in pista è il rookie Yuki Tsunoda ...Questo non ha consentito le consuete celebrazioni e per il secondo anno consecutivo la giornata mondiale del teatro viene ricordata in tutto il mondo con i teatri chiusi. Ma arriverà presto il momento ...Una triste Giornata Mondiale del Teatro, che per il secondo anno di fila si celebra coi teatri chiusi. E forse il lockdown andrà avanti fino al 30 aprile. Ma è possibile trovare soluzioni per aprire ...