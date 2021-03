Giornata mondiale del Teatro, Filippo Fonsatti racconta la realtà dei teatri chiusi e il loro futuro (Di sabato 27 marzo 2021) La Giornata mondiale del Teatro viene festeggiata il 27 marzo di ogni anno, fin dal 1961, anno in cui è stata creata, a Vienna, durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro. Questa però sarà una Giornata mondiale molto diversa dalle precedenti: vedrà i teatri chiusi, in attesa che la pandemia faccia un passo indietro e il vaccino passi avanti. Lo spettacolo dal vivo resta in attesa, allora, di tempi migliori e oggi più che mai diventa fondamentale accendere le luci sul Teatro. Il Teatro al tempo del Covid-19 Per capire quanto il Teatro si trovi a soffrire della situazione attuale, e soprattutto capire dove trovare le potenzialità per un nuovo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021) Ladelviene festeggiata il 27 marzo di ogni anno, fin dal 1961, anno in cui è stata creata, a Vienna, durante il IX Congressodell’Istituto Internazionale del. Questa però sarà unamolto diversa dalle precedenti: vedrà i, in attesa che la pandemia faccia un passo indietro e il vaccino passi avanti. Lo spettacolo dal vivo resta in attesa, allora, di tempi migliori e oggi più che mai diventa fondamentale accendere le luci sul. Ilal tempo del Covid-19 Per capire quanto ilsi trovi a soffrire della situazione attuale, e soprattutto capire dove trovare le potenzialità per un nuovo ...

