‘Giornata Mondiale del Teatro’ | anche quest’anno a porte chiuse

Leggi su ck12

(Di sabato 27 marzo 2021) Il 27 marzo ricorre la Giornatadel Teatro. Dato il peggioramento della pandemia,l’edizione 2021 sarà interamente online. (Photo by Amilcar Orfali/Getty Images)La giornata del 27 marzo era stata scelta dal governo, in particolare dal ministro della Cultura Dario Franceschini, come data simbolica per la riapertura di un settore, quello dello spettacolo, tra i più colpiti dalla pandemia. Ma proprio il peggioramento di quest’ultima ha impedito che l’occasione si svolgesse dal vivo. Proprio come lo scorso anno, dunque, gli eventi saranno tutti in versione digitale e si divideranno tra web, radio e tv. Leggi-> 66ª Edizione dei Premi David di Donatello: i film e attori candidati La Giornatadel Teatro L’evento ha un’importanza notevole in tutto il mondo. Fu istituita nel ...