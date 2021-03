Giornata Mondiale Del Teatro 2021 | si celebrerà a porte chiuse

(Di sabato 27 marzo 2021) Anche quest’anno, laDelsi. Il 27 Marzo dovrebbe essere la data scelta per festeggiarla Un festeggiamento a, date le condizioni attuali. LaDelsi appresta, per la seconda volta, ad essere celebrata solo su palcoscenici “digitali”, come la TV, il web, la radio e i social. Più di un anno fa il COVID chiudeva tutti i teatri in Italia, riscrivendo il futuro dello spettacolo dal vivo. Il perdurare della pandemia, purtroppo, ha convinto il Governo a rimandare le aperture riguardanti cultura e spettacolo per precauzione. Ecco dunque spiegata la scelta cautelativa. La...

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Coordinamento Spettacolo Lombardia che lancia un Parlamento Culturale Permanente. Qui il comunicato. In occasione delladel Teatro, il Coordinamento Spettacolo Lombardia occupa il Piccolo Teatro Grassi . 'Prove per uno spettacolo vivo' Un Parlamento Culturale Permanente per riportare il Lavoro delle ...