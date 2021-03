Gioca per il Barcellona e tifa… Leeds: l’aneddoto su Dembelé svelato da Bamford (Di sabato 27 marzo 2021) Si era raccontato di recente a proposito della sua esperienza a tinte blaugrana. Ousmane Dembelé adesso fa parlare per una particolare passione, sempre in tema calcio. Come rivelato al podcast ufficiale della società da Patrick Bamford, attaccante del Leeds e miglior marcatore stagionale della squadra con 14 goal, l'esterno del Barcellona è un vero tifoso degli inglesi guidati da Bielsa.Dembelé fa il tifo per il Leeds: il racconto di Bamfordcaption id="attachment 1113335" align="alignnone" width="628" Patrick Bamford (getty images)/caption"Dopo la partita contro il Fulham, Meslier mi ha chiesto la maglia. Gli ho chiesto per chi fosse e mi ha detto che era per Dembelé", ha raccontato Bamford rivelando un dialogo avuto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Si era raccontato di recente a proposito della sua esperienza a tinte blaugrana. Ousmaneadesso fa parlare per una particolare passione, sempre in tema calcio. Come rivelato al podcast ufficiale della società da Patrick, attaccante dele miglior marcatore stagionale della squadra con 14 goal, l'esterno delè un vero tifoso degli inglesi guidati da Bielsa.fa il tifo per il: il racconto dicaption id="attachment 1113335" align="alignnone" width="628" Patrick(getty images)/caption"Dopo la partita contro il Fulham, Meslier mi ha chiesto la maglia. Gli ho chiesto per chi fosse e mi ha detto che era per", ha raccontatorivelando un dialogo avuto ...

Advertising

WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - amendolaenzo : La pandemia ha mostrato i ritardi europei negli investimenti per ricerca e sviluppo tecnologico. “L’impresa Europa”… - Raskoln14117419 : @kat_prima Per me preoccupante. Si propone un modello che nella realtà non esiste. Tutta finzione. Come se chi gioc… - MarcoR222 : RT @F7derico: Il Milan va in Champions smettetela di rompere i coglioni per Tomori ed i rinnovi. Rompete di più i coglioni in sti giorni ch… - ItaSportPress : Gioca per il Barcellona e tifa... Leeds: l'aneddoto su Dembelé svelato da Bamford - -

Ultime Notizie dalla rete : Gioca per Minardi: "Punto su Sainz rivelazione dell'anno" Adesso ricomincia con la Alpine Renault e credo che almeno all'inizio dovrà accontentarsi di lottare per un piazzamento". Magari contro Vettel. "Seb si gioca il futuro, con la Aston Martin. È uscito ...

Skorupski positivo, nuove polemiche: i club contro le Nazionali Caso positivo in Nazionale per Lukasz Skorupski, portiere del Bologna che gioca per la sua Polonia. Polemiche per le gare in pandemia. Nonostante sia passato già più di un anno dallo scoppio della pandemia mondiale, il Covid - 19 continua a circolare con prepotenza e ...

Amendola: «L'autonomia Ue si gioca sui vaccini. Ora bond per la ricerca» Avvenire Gioca per il Barcellona e tifa… Leeds: l’aneddoto su Dembelé svelato da Bamford Si era raccontato di recente a proposito della sua esperienza a tinte blaugrana. Ousmane Dembelé adesso fa parlare per una particolare passione, sempre in tema calcio. Come rivelato al podcast ...

Inter, scelto l’attaccante per la prossima stagione Calciomercato Inter: Conte avrebbe fissato l'obiettivo per l'attacco in vista della prossima stagione. Ecco chi è.

Adesso ricomincia con la Alpine Renault e credo che almeno all'inizio dovrà accontentarsi di lottareun piazzamento". Magari contro Vettel. "Seb siil futuro, con la Aston Martin. È uscito ...Caso positivo in NazionaleLukasz Skorupski, portiere del Bologna chela sua Polonia. Polemichele gare in pandemia. Nonostante sia passato già più di un anno dallo scoppio della pandemia mondiale, il Covid - 19 continua a circolare con prepotenza e ...Si era raccontato di recente a proposito della sua esperienza a tinte blaugrana. Ousmane Dembelé adesso fa parlare per una particolare passione, sempre in tema calcio. Come rivelato al podcast ...Calciomercato Inter: Conte avrebbe fissato l'obiettivo per l'attacco in vista della prossima stagione. Ecco chi è.