Gerry Scotti, non l’avete mai visto così: il tenero scatto del passato (Di sabato 27 marzo 2021) Un tenero scatto del passato del celebre Gerry Scotti come non l’avete mai visto! La foto ha commosso il web. Gerry Scotti (Getty Images)Quando si parla di lui non si può fare a meno di sorridere! Il celebre conduttore Gerry Scotti ha fatto della sua straripante simpatia il suo tratto distintivo, diventando uno dei personaggi televisivi più amati d’Italia. Presentatore tv dall’eterno sorriso, Gerry è anche attore e conduttore radiofonico di spicco. Nel pomeriggio Gerry Scotti sarà ospite a Verissimo dove si racconterà a Silvia Toffanin, ex letterina nel famosissimo show Passaparola condotto proprio dal Dottor Scotti. Amato da tutta ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Undeldel celebrecome nonmai! La foto ha commosso il web.(Getty Images)Quando si parla di lui non si può fare a meno di sorridere! Il celebre conduttoreha fatto della sua straripante simpatia il suo tratto distintivo, diventando uno dei personaggi televisivi più amati d’Italia. Presentatore tv dall’eterno sorriso,è anche attore e conduttore radiofonico di spicco. Nel pomeriggiosarà ospite a Verissimo dove si racconterà a Silvia Toffanin, ex letterina nel famosissimo show Passaparola condotto proprio dal Dottor. Amato da tutta ...

Advertising

marteizzando : *Gerry Scotti ma parla di me* - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Maria Elena Boschi, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Noemi e Gigliola Cinquetti - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Maria Elena Boschi, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Noemi e Gigliola Cinquetti - Mirko799 : RT @CamillaCiulli: @Mirko799 Ahahahahaha caduta libera... si sarà confusa con la trasmissione di Gerry Scotti - Yosemite_Sam01 : RT @LorisGary2: @Striscia Gerry Scotti rasenta il ridicolo: durante la puntata di #StriscialaNotizia di martedì 23/03/21, in uscita da un s… -