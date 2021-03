Gerry Scotti, cosa faceva prima di diventare una leggenda della tv (Di sabato 27 marzo 2021) prima di diventare una star indiscussa della televisione italiana, Gerry Scotti faceva un altro lavoro: ecco quale Gerry Scotti, prima di diventare famoso grazie alla televisione, faceva tutt’altro. Agli inizi della carriera, infatti, ha lavorato a Radio Hinterland Milano2. Alla fine degli anni Settanta è passato a Radio Milano International con le rubriche Il mercatino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 marzo 2021)diuna star indiscussatelevisione italiana,un altro lavoro: ecco qualedifamoso grazie alla televisione,tutt’altro. Agli inizicarriera, infatti, ha lavorato a Radio Hinterland Milano2. Alla fine degli anni Settanta è passato a Radio Milano International con le rubriche Il mercatino L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AnnaMariaResta3 : RT @fabiscknuovo: iniziamo la scalata verso il milione ah no non sono gerry scotti #senbenimdünyamsin - gio_barbini : RT @fabiscknuovo: iniziamo la scalata verso il milione ah no non sono gerry scotti #senbenimdünyamsin - Federica_Caputo : Vero, dovrebbero proporre #Sanremo a Gerry Scotti. Se lo meriterebbe più di tanti altri. #verissimo - alessandro_db : Gerry Scotti a Sanremo è quello che ci meritiamo #Verissimo - geidief : Michelle vuole vedere Gerry Scotti a Sanremo un giorno. MA MAGARI. #verissimo -