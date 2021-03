Germania, la Corte Costituzionale blocca il Recovery fund. I fondi Ue possono slittare (Di sabato 27 marzo 2021) In Germania la Corte Costituzionale blocca il Recovery fund e chiede al Presidente di non firmare la legge varata dal Parlamento tedesco. Germania, la Corte Costituzionale blocca il Recovery fund rischiando di far slittare l’arrivo dei fondi Ue. I giudici della Corte Costituzionale tedesca hanno formalmente chiesto al Presidente della Repubblica di non firmare la legge approvata dal Parlamento. Angela MerkelGermania, la Corte Costituzionale blocca il Recovery fund In realtà più che una semplice richiesta ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Inlaile chiede al Presidente di non firmare la legge varata dal Parlamento tedesco., lailrischiando di farl’arrivo deiUe. I giudici dellatedesca hanno formalmente chiesto al Presidente della Repubblica di non firmare la legge approvata dal Parlamento. Angela Merkel, lailIn realtà più che una semplice richiesta ...

