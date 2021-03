Germania, infortunio muscolare per Sule: ansia per il Bayern Monaco (Di sabato 27 marzo 2021) Brutte notizie per la Germania dato che Niklas Sule ha lasciato il ritiro a causa di un problema muscolare. I dettagli Brutte notizie per la Germania dato che Niklas Sule ha lasciato il ritiro a causa di un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro Romania e Macedonia del Nord. Le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico del Bayern Monaco. la squadra baverese, sabato 3 aprile, al rientro dalla sosta affronterà il Lipsia in campionato e poi il PSG nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Niklas #Süle hasn't travelled to Bucharest and will miss #ROUGER & #GERMKD due to muscular problems.#DieMannschaft pic.twitter.com/3oQbOrheDv — Germany (@DFB Team EN) March 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Brutte notizie per ladato che Niklasha lasciato il ritiro a causa di un problema. I dettagli Brutte notizie per ladato che Niklasha lasciato il ritiro a causa di un problemache gli impedirà di scendere in campo contro Romania e Macedonia del Nord. Le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico del. la squadra baverese, sabato 3 aprile, al rientro dalla sosta affronterà il Lipsia in campionato e poi il PSG nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Niklas #Süle hasn't travelled to Bucharest and will miss #ROUGER & #GERMKD due to muscular problems.#DieMannschaft pic.twitter.com/3oQbOrheDv — Germany (@DFB Team EN) March 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

TuttoFanta : ??#ATALANTA : #Gosens rimane in ritiro con la #Germania e si allena a parte. L'infortunio non preoccupa e a breve to… - CalcioNews24 : Germania, Low manda a casa Kroos: «Voglio che sia al meglio» - Daniele20052013 : Germania, Low manda a casa Kroos: «Voglio che sia al meglio» - infoitsport : Germania, Kroos lascia il ritiro della nazionale per infortunio -