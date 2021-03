Germania, arrestato Kucukovic: trovato con più di 300 kg di droga (Di sabato 27 marzo 2021) Mustafa Kucukovic, è un ex calciatore che ha girato diversi club della Bundesliga. Cresciuto nello Schalke 04, ha poi girato Hamburg, TSV 1860 Munich o Hansa Rostock, riuscendo persino a ritagliarsi diverse comparse nelle nazionali giovanili della Germania. 34 anni, ritiratosi nel 2015, secondo quanto riportato da Bild mercoledì scorso è stato arrestato a Gelsenkirchen perché coinvolto in una grande rete di traffico di droga. Kucukovic è accusato di aver venduto circa 230 kg di marijuana, 30 kg di hashish e 50 kg di cocaina tra aprile e maggio dello scorso anno. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Mustafa, è un ex calciatore che ha girato diversi club della Bundesliga. Cresciuto nello Schalke 04, ha poi girato Hamburg, TSV 1860 Munich o Hansa Rostock, riuscendo persino a ritagliarsi diverse comparse nelle nazionali giovanili della. 34 anni, ritiratosi nel 2015, secondo quanto riportato da Bild mercoledì scorso è statoa Gelsenkirchen perché coinvolto in una grande rete di traffico diè accusato di aver venduto circa 230 kg di marijuana, 30 kg di hashish e 50 kg di cocaina tra aprile e maggio dello scorso anno. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AlbertoBelfiori : @VEventuali Era possibile solo per le persone benestanti (poche) spostarsi. Mio padre fu comunque arrestato dalle S… - Talete1 : RT @_MicroMega_: Denunciato dal padre per #apostasia, arrestato e torturato in Iraq, oggi minacciato in Germania per il suo attivismo laico… -