Advertising

Billa42_ : Georgia - governatore firma legge sulla riforma elettorale - gioggsan : Il governatore della Georgia ha cambiato la legge elettorale dello Stato, rendendo più difficile il voto postale e… - DalpianoFabiola : RT @annaguaita: Avendo perso alle urne, il GOP della Georgia vuole rendere l’accesso al voto più difficile. Passa la legge che impone nuov… - GiaSilvestrini : Ignobile atto del governatore della Georgia.... - dovecavolo : Il governatore della Georgia firma una legge che impedisce di portare da mangiare o da bere a chi è in fila per vot… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgia governatore

I repubblicani approvano nuove regole sul diritto di voto. La riforma del sistema elettorale firmata ieri dalrepubblicano dellaBrian Kemp è, secondo il presidente Joe Biden, "un flagrante attacco alla Costituzione". La nuova legge limita il diritto di voto aumentando i requisiti ...Nello Stato della, uno di quegli stati chiave per la vittoria di Biden alle scorse presidenziali del 2020, ilrepubblicano Brian Kemp ha modificato la legge elettorale per ridurre la possibilità di ...Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha firmato la controversa riforma elettorale promossa dai Repubblicani. La riforma prevede numerose restrizioni al voto e attribuisce all’Assemblea generale, ...La nuova legge limita il diritto di voto aumentando i requisiti necessari per esercitarlo, in particolare quando si sceglie di esprimere il voto per posta. Il presidente Usa: "Incostituzionale" ...