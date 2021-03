Gen G e Toyota uniscono el forze per dar vita a “Toyota Sienna Dream Builds | ”

Leggi su esports247

(Di sabato 27 marzo 2021) L’organizzazione di esports famosa in tutto il mondo Gen.G ha stretto un accordo commerciale di collaborazione conallo scopo di organizzare “,” una competizione dedicata a Minecraft della durata di una settimana. L’evento è iniziato il 26 marzo e proseguirà fino al primo di aprile. Lo scopo della gara è costruire l’edificio più alto. I primi dieci verranno premiati. Il primo classificato si aggiudicherà una nuovissima Play Station 5. Per gli altri nove fortunati vincitori ci saranno in palio un Nintendo Switch e delle tessere regalo. Durante questo evento parteciperà anche il wrestler inserito nella Hall of Fame della WWE Booker T che insieme a sua sorella creeranno il loro minivan dei sogni mentre tutti gli altri giocatori saranno ...