Gazzetta, rischio rottura tra Insigne e il Napoli: il capitano ha rifiutato la prima offerta di rinnovo (Di sabato 27 marzo 2021) L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli. Il numero 24 azzurro andrà in scadenza nel 2022, ma secondo la rosea , ... Leggi su 100x100napoli (Di sabato 27 marzo 2021) L'edizione odierna delladello Sport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Lorenzo, attaccante edel. Il numero 24 azzurro andrà in scadenza nel 2022, ma secondo la rosea , ...

Advertising

100x100Napoli : Gazzetta, rischio rottura tra Insigne e il Napoli: il capitano ha rifiutato la prima offerta di rinnovo - phierpez : - tuttonapoli : Gazzetta - Insigne-Napoli, rischio rottura in estate: già rifiutata prima proposta per il rinnovo - MrsIngr : Il prof Dellino ci aveva avvisati: il Barese non è più a rischio sismico zero (via La Gazzetta del Mezzogiorno)… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Da #Manduzkic a #Vidal, da Nainggolan a Morata: il futuro a rischio dei precari di lusso -