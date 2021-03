Gasperini torna sul fallo di Bastos in finale di Coppa Italia: “Non ce l’ho con la Lazio ma era come un muro di pallavolo” (Di sabato 27 marzo 2021) Certi episodi sono destinati a rimanere nella storia del calcio e a far discutere ancora a lungo. Uno di quelli è sicuramente il fallo di mano di Bastos nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio del 2019. Su questo episodio è tornato il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini intervenuto a Radio Deejay: “Anche se il fallo di Bastos in finale di Coppa Italia fu involontario, mi ha fatto comunque incavolare. Era come un muro a pallavolo. Era l’unico caso di fallo di mano certo, ma non ce l’ho con la Lazio, non è che se non ci hanno dato il rigore è colpa della ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Certi episodi sono destinati a rimanere nella storia del calcio e a far discutere ancora a lungo. Uno di quelli è sicuramente ildi mano dinelladitra Atalanta edel 2019. Su questo episodio èto il tecnico degli orobici Gian Pierointervenuto a Radio Deejay: “Anche se ildiindifu involontario, mi ha fatto comunque incavolare. Eraun. Era l’unico caso didi mano certo, ma non cecon la, non è che se non ci hanno dato il rigore è colpa della ...

