Gasperini a tutto campo: l'addio del Papu Gomez ed il futuro alla… Juventus (Di sabato 27 marzo 2021) Gian Piero Gasperini si sta confermando ancora una volta come uno dei migliori allenatori italiani, è stato protagonista di un'altra stagione eccezionale con l'Atalanta che è ormai una realtà in campionato e Champions League. In Europa è stata eliminata dal Real Madrid, una delle migliori squadre in circolazione ed è stata in grado di tenere testa ad una corazzata, in campionato è pienamente in lotta per la qualificazione in Champions League. Il tecnico ha dovuto fronteggiare anche qualche problema di spogliatoio soprattutto con il caso Papu Gomez e quello solo accennato con Ilicic, a tenere banco è anche il futuro. Le indicazioni di Gasperini Foto di Paolo Magni / AnsaL'allenatore dell'Atalanta Gasperini si è confessato a Radio Deejay. Inevitabile una battuta sul ...

