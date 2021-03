Gascoigne in ospedale all’Isola dei famosi a causa di una lussazione alla spalla (Di sabato 27 marzo 2021) Paul Gascoigne, concorrente dell’Isola dei famosi, ha riportato il problema alla spalla durante una sfida del reality show ed è stato costretto a raggiungere l’ospedale a causa di una lussazione. La produzione ha voluto subito rassicurare gli spettatori dicendo che non si tratta di un grave infortunio. alla fine della scorsa puntata, l’ex Lazio e nazionale inglese non era presente nel giro di nomination. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Paul, concorrente dell’Isola dei, ha riportato il problemaspdurante una sfida del reality show ed è stato costretto a raggiungere l’di una. La produzione ha voluto subito rassicurare gli spettatori dicendo che non si tratta di un grave infortunio.fine della scorsa puntata, l’ex Lazio e nazionale inglese non era presente nel giro di nomination. SportFace.

