Game of Thrones: George R. Martin firma un accordo super milionario con HBO per le future produzioni (Di sabato 27 marzo 2021) George R.R. Martin, scrittore del famoso romanzo fantasy Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che ha contribuito al successo di HBO, continuerà a collaborare per la produzione con l'emittente per nuovi progetti televisivi. Quali saranno i piani futuri di George R. Martin e HBO? Un accordo molto proficuo preannuncia grandi novità La testata giornalistica The Hollywood Reporter ha rivelato che l'accordo tra il creatore di Game of Thrones e HBO durerà per altri cinque anni. Per un contratto di centinaia di milioni, le parti summenzionate collaboreranno per la produzione di altri soggetti cinematografici. George R. Martin è intenzionato a portare contenuti originali per l'emittente HBO, ma anche di spin-off che ...

