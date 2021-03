Galliani, le prime parole dopo il ricovero: “Ho avuto paura di morire” (Di sabato 27 marzo 2021) L’amministratore delegato del Monza Galliani parla di ciò che ha passato a causa del Coronavirus dopo il ricovero: “Non vedevo nulla” Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato al Corriere della Sera le dichiarazioni su ciò che ha subito a causa del Coronavirus: “Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno”. Le parole di Galliani sono di paura e di angoscia. Descrive la sua esperienza in maniera estremamente dolorosa. Alla domanda “Ha avuto paura?” Galliani risponde con altrettanto dolore: “Le dico con molta franchezza che ho temuto di morire. ... Leggi su zon (Di sabato 27 marzo 2021) L’amministratore delegato del Monzaparla di ciò che ha passato a causa del Coronavirusil: “Non vedevo nulla” Adriano, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato al Corriere della Sera le dichiarazioni su ciò che ha subito a causa del Coronavirus: “Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno”. Ledisono die di angoscia. Descrive la sua esperienza in maniera estremamente dolorosa. Alla domanda “Ha?”risponde con altrettanto dolore: “Le dico con molta franchezza che ho temuto di. ...

