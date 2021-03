Fuori dal mondo nel cuore del mondo (Di domenica 28 marzo 2021) Il «pieno medioevo» è un concetto storiografico sorto in ambito tedesco e rimarca la centralità di un «gruppo di secoli» (X, XI e XII) in cui avviene un profondo cambiamento nella facies delle corporazioni europee di ogni ordine e grado. Arteria, punto di snodo tra «alto» e «basso medioevo» nel momento in cui artisticamente si avvicendano romanico e gotico, l’aggettivo «pieno» coincide con «centrale» o «classico»: evidenzia dunque quel culmine negli organismi politici e culturali che è impossibile eludere in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 28 marzo 2021) Il «pieno medioevo» è un concetto storiografico sorto in ambito tedesco e rimarca la centralità di un «gruppo di secoli» (X, XI e XII) in cui avviene un profondo cambiamento nella facies delle corporazioni europee di ogni ordine e grado. Arteria, punto di snodo tra «alto» e «basso medioevo» nel momento in cui artisticamente si avvicendano romanico e gotico, l’aggettivo «pieno» coincide con «centrale» o «classico»: evidenzia dunque quel culmine negli organismi politici e culturali che è impossibile eludere in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FBiasin : I giocatori della #Norvegia portano avanti la loro protesta contro #Qatar2022 e in difesa dei diritti umani 'in cam… - TIM_music : Voce fuori dal comune e hit già eterne, spegne oggi le candeline @MariahCarey! Con quale suo iconico brano non vedi… - NicolaPorro : L’ironia di Antonio De Filippi sul vaccino a #Scanzi. Che Dagospia pizzica a fare il caregiver di se stesso in un b… - AlessGuadagno : RT @AE_Italia: Agnelli e pecore sono mamme e cuccioli e devono poter stare insieme. Starai dalla loro parte questa Pasqua? Con un menù 10… - SerroniMarco : @Roberto28055437 @MarioDraghiPdC Lo specialista del “tirate fuori i soldi dal cassetto” e’ stato chiamato per quest… -