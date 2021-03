Fratellì arrestato, la fidanzata racconta l’inaudita violenza ricevuta (Di sabato 27 marzo 2021) Simona Vergaro picchiata dal fidanzato, l’influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone ‘Ho preso il muro Fratellì’, racconta per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato arrestato. A Le Iene la ex attrice porno racconta di averlo conosciuto sui social quando ancora non era così famoso e faceva solo video come un ragazzo di periferia qualunque. «Mi sembrava sincero, ed è stato questo che mi ha fatto inammorare», ha raccontato, poi lui è diventato famoso con il video e ha iniziato a mettere in piedi uno store online che poi però si è rivelata essere una truffa. Simona racconta della deriva presa da Algero Corretini (questo il nome di "Fratellì") che aveva iniziato a farsi di steroidi sui social, con dosi veramente eccessive: «Quello ... Leggi su howtodofor (Di sabato 27 marzo 2021) Simona Vergaro picchiata dal fidanzato, l’influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone ‘Ho preso il muro’,per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato. A Le Iene la ex attrice pornodi averlo conosciuto sui social quando ancora non era così famoso e faceva solo video come un ragazzo di periferia qualunque. «Mi sembrava sincero, ed è stato questo che mi ha fatto inammorare», hato, poi lui è diventato famoso con il video e ha iniziato a mettere in piedi uno store online che poi però si è rivelata essere una truffa. Simonadella deriva presa da Algero Corretini (questo il nome di "") che aveva iniziato a farsi di steroidi sui social, con dosi veramente eccessive: «Quello ...

