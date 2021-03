Francesco e Draghi, remare sulla stessa barca. La lettura di Cristiano (Di sabato 27 marzo 2021) Nulla conferma che la scelta sia stata determinata dalla data, ma è certamente significativo che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si sia recato per la prima volta in Vaticano proprio oggi, anniversario del celebre discorso di Francesco dello scorso 27 marzo sulla pandemia in una Piazza San Pietro deserta. L’incontro è dunque avvenuto nel giorno in cui Francesco, contraddicendo la retorica dell’essere in guerra mentre dilagavano accuse di virus “cinese” o di complotto ordito da altri, disse che “siamo tutti sulla stessa barca”. Il presidente Draghi, ringraziato dal papa per la sua presenza, ha assistito alla cerimonia di inaugurazione del 92esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e in precedenza aveva ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Nulla conferma che la scelta sia stata determinata dalla data, ma è certamente significativo che il presidente del Consiglio, Mario, si sia recato per la prima volta in Vaticano proprio oggi, anniversario del celebre discorso didello scorso 27 marzopandemia in una Piazza San Pietro deserta. L’incontro è dunque avvenuto nel giorno in cui, contraddicendo la retorica dell’essere in guerra mentre dilagavano accuse di virus “cinese” o di complotto ordito da altri, disse che “siamo tutti”. Il presidente, ringraziato dal papa per la sua presenza, ha assistito alla cerimonia di inaugurazione del 92esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e in precedenza aveva ...

