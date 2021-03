Francesca Fialdini irritata | la “polemica” della conduttrice | c’entra il fidanzato

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 27 marzo 2021) Ospite di Canzone Segreta, lo show targato Rai del venerdì sera che ostenta a decollare negli ascolti,che si è lasciata coccolare dalle persone che hanno deciso di sorprenderla come la mamma, la sua insegnante d’inglese, il migliore amico Matteo e Francesco Gabbani invitato dalla produzione del programma per cantare la canzone del cuoresolontizie24: “Non mi espongo mai, eppure…” Volto di puntarete di statoconduce con successo, subito dopo Domenica in, A Ruota libera programma dove ospita personaggi di diversa provenienza e ne racconta la vita in modo originale. A La canzone Segreta la ...