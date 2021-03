Fortnite è morto? Ecco spiegate le ragioni dietro il popolare hashtag "RIP Fortnite"

(Di sabato 27 marzo 2021) Se avete fatto un giretto su Twitter in questi ultimi giorni, avrete sicuramente notato uninteressante fra i trending del momento: #RIP. Cos'è successo? Epic Games ha chiuso? Il successo del titolo è deteriorato a tal punto da essere destinato al fallimento? Niente di tutto ciò, anzi, il battle royale di Epic continua a godere di parecchia popolarità. Molto semplicemente, la community sta rispondendo negativamente ad una recente decisione presa dagli sviluppatori. Epic Games ha recentemente iniziato a punire severamente i cosiddetti "wager matches" degli streamers: in poche parole, stiamo parlando di partite in cui è possibile scommettere sulla vittoria o la sconfitta dello streamer. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Fortnite è morto? Ecco spiegate le ragioni dietro il popolare hashtag #RIPFortnite. - infoitscienza : RIP Fortnite: chi vuole morto il battle royale di Epic Games? - spaziogames : Ci sono due risposte al riguardo. #RIPFortnite #Fortnite #EpicGames - infoitscienza : RIP Fortnite: giro di vite sul gioco d'azzardo, battle royale dato per morto - GamingToday4 : RIP Fortnite: giro di vite sul gioco d’azzardo, battle royale dato per morto -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite morto

Spaziogames.it

Sofia Urbieta è la madre di Vanessa Bryant, ex moglie di Kobeun anno fa assieme ad altre 8 persone e alla figlia, Gianna, in un incidente in elicottero ... creatore del videogioco. Altri ...... Breath of the Wild e con quella zona di ritrovo giocabile e modificabile che è. Riterrei ... Quante volte sononon per un centro perfetto di un nemico ma per un suo errore, una granata ...Cos'è successo? Epic Games ha chiuso Fortnite? Il successo del titolo è deteriorato a tal punto da essere destinato al fallimento? Niente di tutto ciò, anzi, il battle royale di Epic continua a godere ...In queste ore è diventato di tendenza l'hashtag RIP Fortnite, cosa questa che ha destato l'attenzione di giocatori e addetti ai lavori.