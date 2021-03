Forte scossa di terremoto nel mar Adriatico: avvertita nel Centro-Sud Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 14.47 Italiane nel mar Adriatico. La scossa, secondo i primi dati forniti dal Centro sismologico euro mediterraneo sarebbe stata di magnitudo 5,9, con epiCentro a nord del Gargano, con una profondità di 60 chilometri. L’Ingv (l’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia) ha stimato una magnitudo lievemente inferiore, a 5,6. La scossa è stata percepita in diverse Regioni Italiane del Centro-Sud, tra cui Molise, Campania, Puglia e Abruzzo. Sui social le segnalazioni provengono da Bari, San Giovanni Rotondo, Pescara, Roma, Napoli e Avellino. Una seconda scossa, 13 minuti dopo, ha avuto una magnitudo provvisoria di 4,1, secondo ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021) Unadiè stata registrata oggi alle 14.47ne nel mar. La, secondo i primi dati forniti dalsismologico euro mediterraneo sarebbe stata di magnitudo 5,9, con epia nord del Gargano, con una profondità di 60 chilometri. L’Ingv (l’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia) ha stimato una magnitudo lievemente inferiore, a 5,6. Laè stata percepita in diverse Regionine del-Sud, tra cui Molise, Campania, Puglia e Abruzzo. Sui social le segnalazioni provengono da Bari, San Giovanni Rotondo, Pescara, Roma, Napoli e Avellino. Una seconda, 13 minuti dopo, ha avuto una magnitudo provvisoria di 4,1, secondo ...

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - fanpage : ??ULTIM'ORA, forte scossa di terremoto avvertita in gran parte del Centro-Sud - SweetAnnyBella : RT @Geomagazineit: Forte scossa di #Terremoto di magnitudo 5.9 nel Mare Adriatico. Prima stima EMSC - Cris_58bb : Scossa nel Mare Adriatico avvertita in Abruzzo, Basilicata, Campania e Puglia Una forte scossa di terremoto è stata… -