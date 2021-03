Fondi | ‘Missione Madre Terra’ | il futuro dell’Europa raccontato a fumetti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 marzo 2021) Integrazione, sfide ambientali e digitalizzazione in Europa: questi gli argomenti su cui verterà un progetto, finanziato in parte dal Consiglio regionale del Lazio (4.500 euro) in parte dal Comune di(500 euro), che coinvolgerà 18 studenti fondani della scuola secondaria di primo grado, sei per ogni istituto (Garibaldi, Amante e Aspri). Il gruppo di ragazzi dovrà raccontare, sotto forma di fumetto digitale, una fiaba moderna con protagonisti eroi europei ispirati agli ideali di unione, solidarietà e cooperazione. MissioneTerra Il progetto, denominato “MissioneTerra, insieme per la tutela dell’Ambiente”, partirà lunedì 29 marzo con un ciclo di webinar e si concluderà, pandemia permettendo, con un viaggio studio sull’isola di Ventotene dove alunni e docenti si ritroveranno per due giorni nel luogo dove 80 anni fa, ...