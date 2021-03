Firenze: bar di Novoli chiuso per 5 giorni. Vendeva alcolici dopo le 16 (Di sabato 27 marzo 2021) Il titolare del bar è stato sorpreso dalla polizia a vendere alcolici ad alcuni clienti dopo le 16, in violazione dell'ordinanza emessa dal sindaco Dario Nardella. Per il titolare, un 45enne cinese, è scattata anche una multa da 400 euro per violazione delle norme anti Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 marzo 2021) Il titolare del bar è stato sorpreso dalla polizia a venderead alcuni clientile 16, in violazione dell'ordinanza emessa dal sindaco Dario Nardella. Per il titolare, un 45enne cinese, è scattata anche una multa da 400 euro per violazione delle norme anti Covid L'articolo proviene daPost.

