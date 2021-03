Fiorio e la coppia Ferrari | ' Leclerc e Sainz giovani aggressivi | la scelta giusta'

(Di sabato 27 marzo 2021) Di campioni se ne intende. Ha fatto convivere Alain Prost e Nigel Mansell alla, lanciato in F.1 il giovane Fernando Alonso con la Minardi e scoperto per primo il talento di Henri Toivonen, ...

La vita di Cesareè degna di un romanzo d'avventura di Jules Verne. Non ha fatto il giro del ... L'ex team manager di Fiat, Alfa Romeo e della rossa sembra entusiasta della nuovaformata ...Nel frattempo Cesareaveva fatto vedere che la sua Lancia era in grado di produrre risultati ...impostazione la Stratos Stradale erogava 190 cavalli di potenza a 7000 giri/min e 220 Nm di...Il giudizio di Cesare Fiorio, ex team manager della Ferrari: “Sainz mi ricorda il figlio di Toivonen: fu il papà a dirmi che era forte. Lui e Leclerc sono cresciuti lottando” ...