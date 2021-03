Figliuolo | Tra lunedì e Pasqua in Italia arriveranno quasi 3 milioni di vaccini

Advertising

repubblica : Vaccini, Figliuolo: 'Tra il 29 marzo e il 3 aprile arriveranno 2,8 milioni di dosi' - pfmajorino : Quel genio dell'assessore leghista #Caparini che condivide con #Fontanavattene il merito di aver creato #Aria ha de… - infoitinterno : Vaccini, Figliuolo: “In arrivo 2.8 milioni di dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca” - infoitinterno : Vaccini, Figliuolo: “In arrivo 2.8 milioni di dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca” - LeleRoma1976 : RT @repubblica: Vaccini, Figliuolo: 'Tra il 29 marzo e il 3 aprile arriveranno 2,8 milioni di dosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Tra

Da lunedì arriveranno in Italia altre 2,8 milioni di dosi di vaccino, per come annunciato dal generale Francesco PaoloPfizer/BionTech, Moderna e AstraZeneca, che saranno consegnate ...a Messina: "In Italia arriveranno quasi tre milioni di dosiil 29 marzo e il 3 aprile"La prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: più di quante ne siano state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. "Un effettivo cambio di passo", ...Con informazioni via cellulare la campagna vaccinale sarebbe più rapida ed efficace. La privacy? È un falso problema ...