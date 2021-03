Figliuolo: “In arrivo 2,8 milioni di dosi di vaccino entro il 3 aprile” (Di sabato 27 marzo 2021) PALERMO – Ha preso il via, questa mattina, da Messina, la giornata siciliana del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Il generale, dopo un incontro in prefettura, ha visitato l’hub vaccinale della città dello Stretto, realizzato all’interno della Fiera campionaria, dove è stato accolto dal capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, e dal commissario per l’emergenza coronavirus nel territorio della Asp di Messina, Alberto Firenze, e dal direttore dell’azienda sanitaria, Dino Alagna. La visita del commissario nell’Isola proseguirà nel pomeriggio a Catania con un sopralluogo all’interno dell’hub vaccinale allestito nell’ex mercato ortofrutticolo del capoluogo etneo. Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) PALERMO – Ha preso il via, questa mattina, da Messina, la giornata siciliana del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Il generale, dopo un incontro in prefettura, ha visitato l’hub vaccinale della città dello Stretto, realizzato all’interno della Fiera campionaria, dove è stato accolto dal capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, e dal commissario per l’emergenza coronavirus nel territorio della Asp di Messina, Alberto Firenze, e dal direttore dell’azienda sanitaria, Dino Alagna. La visita del commissario nell’Isola proseguirà nel pomeriggio a Catania con un sopralluogo all’interno dell’hub vaccinale allestito nell’ex mercato ortofrutticolo del capoluogo etneo.

