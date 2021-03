Fiat 127 - L'utilitaria tuttavanti compie 50 anni - FOTO GALLERY (Di sabato 27 marzo 2021) Di tutte le utilitarie a marchio Fiat, la 127 è stata probabilmente la più innovativa. Erede della 850, entra in produzione nel 1971 segnando il debutto dello schema tutt'avanti già adottato dalla più grande 128 su una piccola della Casa torinese. Fatta eccezione per la Renault 5, al debutto nell'anno seguente, la concorrenza si adeguerà lentamente a quella destinata a diventare una tendenza mai sopita, con motore e trazione all'anteriore. Ben riuscita. La 127, non a caso, guadagnerà il titolo di Auto dell'Anno del 1972, anche grazie allo stile nato dalla mano di Pio Manzù (scomparso giovanissimo prima di vedere in produzione l'auto) e alle buone prestazioni del suo motore, che, secondo Quattroruote, sono superiori ai numeri delle concorrenti dell'epoca. Peccato solo per i problemi di corrosione che, nonostante i metodi di produzione all'avanguardia per quegli ... Leggi su quattroruote (Di sabato 27 marzo 2021) Di tutte le utilitarie a marchio, la 127 è stata probabilmente la più innovativa. Erede della 850, entra in produzione nel 1971 segnando il debutto dello schema tutt'avanti già adottato dalla più grande 128 su una piccola della Casa torinese. Fatta eccezione per la Renault 5, al debutto nell'anno seguente, la concorrenza si adeguerà lentamente a quella destinata a diventare una tendenza mai sopita, con motore e trazione all'anteriore. Ben riuscita. La 127, non a caso, guadagnerà il titolo di Auto dell'Anno del 1972, anche grazie allo stile nato dalla mano di Pio Manzù (scomparso giovanissimo prima di vedere in produzione l'auto) e alle buone prestazioni del suo motore, che, secondo Quattroruote, sono superiori ai numeri delle concorrenti dell'epoca. Peccato solo per i problemi di corrosione che, nonostante i metodi di produzione all'avanguardia per quegli ...

massimodeluca04 : Fiat 127, con la Sport c’è più gusto - Veloce - Bukaniere : @Feasil Eh, lo so ??La mia prima auto è stata una Fiat 127 1050Cl del 1977 ?? - Sararisso3 : @CamilloBenso19 @salvatorebrizzi Io mancai dalla Calabria per 9 anni, dal 1989 al 1998: nel 1989 il parco auto era… - EnzoBollani : Fiat 127 / 1971 Gli interni, spaziosissimi e ben rifiniti. #fiat127 #piomanzù #interni #interior #cardesign… - altritempi_ : GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE PER FIAT 127 -

Slalom "Torre del Mito": aumentano le iscrizioni, ci sarà il campione in carica D'Amore SCORRANO - C'è tanta attesa per i circa sessanta piloti iscritti al 2° Slalom "Torre del Mito". Ospite d'eccezione, Francesco D'Amore, vincitore della prima edizione su Fiat 127 Classe E1 1150. Si tratta di un record di partecipanti in virtù dei 44 dello scorso anno. La prima gara automobilistica su strada del 2021 coincide con la seconda edizione dello Slalom "Torre ...

