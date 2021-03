Fenerbahce | il club turco punta Sarri | le ultime sul futuro dell’ex coach di Napoli e Juventus

(Di sabato 27 marzo 2021) Maurizioin testa agli obiettivi del, Gotti su Pirlo: “Al suo posto non avrei accettato la panchina bianconera. Consarei andato io”Secondo quanto riportato dal portaleAjansspor, l'ex tecnico disarebbe in lizza per sedersi sulla panchina del. Maurizioavrebbe incontrato nei giorni scorsi l'uomo d'affari del, Ali Koç, che sarebbe dunque interessato ad affidare la guida tecnica della squadra al Comandante.caption id="attachment 815917" align="alignnone" width="1024" SINGAPORE, SINGAPORE - JULY 21:player Cristiano Ronaldo andMaurizioduring the ...

Ultime Notizie dalla rete : Fenerbahce club

L'exnon è riuscito a convincere nei minuti giocati e sicuramente ha dimostrato, anche a ... Come riporta TNT Sports Brasil, infatti, ilbiancoceleste non è disposto a sborsare 25 ...SARRI- Nel corso della prossima sessione di calciomercato, le squadre europee non potranno svolgere grandi colpi in entrata a causa dei danni economici provocati dalla pandemia. Ma ci sarà un ...La bomba Sarri arriva dalla Turchia. A riportarla è il portale Ajansspor: Maurizio Sarri avrebbe incontrato nei giorni scorsi Ali Koç, ...L'ex tecnico di Napoli e Juve avrebbe già incontrato il presidente del club turco. In programma un altro appuntamento la prossima settimana.