Febbre alta e dolori, il Covid uccide Sonia: aveva 31 anni (Di sabato 27 marzo 2021) E’ tra le vittime più giovani del Covid in Italia. A perdere la vita Sonia Pantoli, 31 anni, architetto di Avezzano. La giovane è deceduta presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pescara. Abruzzo in lutto, il Covid uccide Sonia a 31 anni Da qualche anno Sonia si era trasferita a Francavilla e aveva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 marzo 2021) E’ tra le vittime più giovani delin Italia. A perdere la vitaPantoli, 31, architetto di Avezzano. La giovane è deceduta presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pescara. Abruzzo in lutto, ila 31Da qualche annosi era trasferita a Francavilla eL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

gattaTomasina : Prima dose di Astra Zeneca: se queste sono le reazioni al vaccino (febbre alta e cefalea persistente) come staranno… - itssarawthouth : @Daphne__ww Stanotte sono stata MALISSIMO ?? febbre alta, nausea, dolori ovunque...ora sto meglio perché mi è scesa… - Gianluca798 : @juv3ntin0vero @FabRavezzani Sei rimasto indietro..Peccato che i testi sierologici hanno dimostrato che i giocatori… - EleEsse77 : RT @Cora_september: Sono infermiera in RSA. Nel mio piccolo reparto un deceduto post vaccino con febbre alta, vomito ed emorragie. Tanti al… - heldatassi : Ieri erano cinque mesi esatti che lui è partito e durante i miei deliri per la febbre alta resta tutto quello che v… -