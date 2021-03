Famiglia: Letta rilancia, ‘assegno unico riforma storica fortemente voluta dal Pd’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – Il segretario del Pd Enrico Letta ha ritwittato il post del Partito democratico sull’assegno unico universale che verrà approvato la prossima settimana. “Un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto le più disagiate, a chi ha figli e deve garantire loro un futuro. Una riforma storica fortemente voluta dal PD, in un momento tra i più difficili e drammatici del nostro Paese. #AssegnounicoUniversale”, si legge nel Tweet del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – Il segretario del Pd Enricoha ritwittato il post del Partito democratico sull’assegnouniversale che verrà approvato la prossima settimana. “Un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto le più disagiate, a chi ha figli e deve garantire loro un futuro. Unadal PD, in un momento tra i più difficili e drammatici del nostro Paese. #AssegnoUniversale”, si legge nel Tweet del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Letta Matteo Renzi e il senso di giustizia nel Regno (saudita) della crudeltà Così il segretario del Pd, Enrico Letta , ospite ieri di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , ... A tredici anni venne arrestato con la famiglia mentre cercava di raggiungere il vicino Bahrein. Da ...

Partito democratico e femminismo da salotto ... e a barcamenarsi tra smartworking e cura della famiglia. "Femminismo da salotto" dunque, di cui la scelta fatta dal nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta è forse l'emblema. "Se ci ...

INPS, Bonus mamma 800 euro confermato con altri sei: come fare domanda e requisiti Si tratta di bonus e aiuti introdotti con la nuova Legge di Bilancio 2021 ... Tuttavia, occorre specificare che in alcuni casi, qualora l’ISEE della famiglia risulta essere particolarmente basso, ...

