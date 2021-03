Falsi braccianti agricoli in aziende fantasma, 18 indagati in Calabria (Di sabato 27 marzo 2021) REGGIO Calabria (ITALPRESS) – Falsi braccianti agricoli in sette aziende fantasma. E’ quanto hanno scoperto in Calabria i carabinieri, che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 18 persone e sequestrato beni per 110 mila euro.I militari, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.Il provvedimento, emesso ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) REGGIO(ITALPRESS) –in sette. E’ quanto hanno scoperto ini carabinieri, che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 18 persone e sequestrato beni per 110 mila euro.I militari, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura di Reggio, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche età ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.Il provvedimento, emesso ...

