Facebook blocca l'account del presidente venezuelano Maduro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Dopo il caso Trump, un altro presidente finisce vittima della censura di Facebook: si tratta del venezuelano Nicolas Maduro. Il social network californiano ha bloccato per un mese l'account del presidente venezuelano a causa di ripetute violazioni delle regole imposte sull'informazione relativa al Covid-19. Nel post che ha fatto scattare il ban, e che adesso risulta rimosso dalla piattaforma, Maduro scriveva: "Condivido il video che mostra il processo di ricerca svolto dal team di scienziati venezuelani per lo sviluppo dell'antivirale Carvativir, un trattamento complementare per Covid-19". Maduro e il farmaco anti-Covid Il Carvativir è una medicina naturale basata sul principio attivo dell'isotimolo, una ...

