F1 | Mick Schumacher | “Soddisfatto del lavoro svolto | domani capiremo a che livello sarà la vettura”

(Di sabato 27 marzo 2021)conclude la sua prima qualifica della carriera in Formula Uno, quella del Gran Premio del Bahrain 2021, con un penultimo posto che conferma come laamericana sia ancora molto indietro rispetto al resto del gruppo. Il tedesco commenta al sito ufficiale della scuderia Haas il suo sabato: “Mi è piaciuta molto questa giornata. In generale, sono stato contento della mia prestazione, direial 95% circa del mio giro nella Q1. Ho avuto un piccolo momento nel quale sentivo che avrei potuto fare di meglio. La macchina l’ho sentita bene fin dalla FP3 e la comunicazione con il team era davvero buona. C’è sicuramente spazio per migliorare da parte mia, quindi non vedo l’ora di poter entrare presto in un’altra qualifica per compiere qualche passo in avanti”. A questo punto il classe 1999 pone la ...