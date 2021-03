F1 | Hamilton | ‘complimenti a Verstappen | io ho dato il massimo’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 marzo 2021) Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – “Congratulazioni a Max, soprattutto per l’ultimo giro. Ha fatto grande lavoro. Io hotutto quello che avevo, ma non è bastato. C’è sempre qualcosa di più da dare, ma questo era il massimo che potevo in questo momento”. Così Lewisdopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. “Ho tirato fuori dalla macchina il massimo potenziale, abbiamo fatto un bel lavoro dai test a ora -aggiunge il pilota inglese della Mercedes-. I ragazzi in fabbrica hanno fatto lavoro straordinario. Gli aerodinamici hanno portato grandi aggiornamenti per avvicinarci alla Red Bull. Essere così vicini, considerando come erano andati i test…non credo ci si potesse aspettare molto di più”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.