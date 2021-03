F1 GP Bahrein 2021, Vettel: “E’ deludente. Pensavo la macchina andasse meglio” (Di sabato 27 marzo 2021) “E’ deludente. Pensavo che la macchina andasse meglio, avevamo apportato delle modifiche. Resterà un mistero fino a domani, vedremo cosa riusciremo a fare”. Queste le parole di un deluso Sebastian Vettel dopo l’esclusione nel Q1 del GP del Bahrain al volante dell’Aston Martin. “Possibilità per la gara? Non siamo stati molto veloci nel week end e sarà difficile – prosegue il tedesco a Sky Sport – ma potremo progredire di diverse posizioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) “E’che la, avevamo apportato delle modifiche. Resterà un mistero fino a domani, vedremo cosa riusciremo a fare”. Queste le parole di un deluso Sebastiandopo l’esclusione nel Q1 del GP del Bahrain al volante dell’Aston Martin. “Possibilità per la gara? Non siamo stati molto veloci nel week end e sarà difficile – prosegue il tedesco a Sky Sport – ma potremo progredire di diverse posizioni”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #GPBahrain Un amareggiato Sebastian #Vettel commenta l'esclusione dal Q1 - sportface2016 : #BahreinGP Si spegne all'ultimo giro la Ferrari di Carlos #Sainz: lo spagnolo quasi eliminato dal Q1 - DilectisG : @SkySportF1 Terminate le 3 sessioni di prove libere del primo GP della stagione di @F1 2021 in Bahrein, in attesa d… - infoitsport : Verstappen davanti a tutti anche nelle FP3 del GP Bahrein 2021 di F1. Sainz ancora meglio di Leclerc - MondoSportivoIT : #Formula1, nuova stagione: cosa bisogna sapere in vista del GP del Bahrein. ?? -