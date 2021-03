F1 GP Bahrein 2021, si spegne la Ferrari di Sainz: lo spagnolo quasi eliminato dal Q1 (FOTO) (Di sabato 27 marzo 2021) Ha dell’incredibile ciò che è accaduto a Carlos Sainz all’interno dell’ultimo giro del suo Q1: lo spagnolo si stava lanciando per migliorare il suo tempo, quando la monoposto glielo ha impedito. La sua Ferrari si è piantata in mezzo alla pista facendogli correre un rischio enorme, dato che si è qualificato al Q2 solo per il rotto della cuffia: l’ex McLaren si è aggiudicato l’ultima posizione disponibile, ossia la quindicesima. Si è spenta #BahrainGP pic.twitter.com/YHuh1WFB7d — Alex Brunetti (@deadlinex) March 27, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Ha dell’incredibile ciò che è accaduto a Carlosall’interno dell’ultimo giro del suo Q1: losi stava lanciando per migliorare il suo tempo, quando la monoposto glielo ha impedito. La suasi è piantata in mezzo alla pista facendogli correre un rischio enorme, dato che si è qualificato al Q2 solo per il rotto della cuffia: l’ex McLaren si è aggiudicato l’ultima posizione disponibile, ossia la quindicesima. Si è spenta #BahrainGP pic.twitter.com/YHuh1WFB7d — Alex Brunetti (@deadlinex) March 27,SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BahreinGP Si spegne all'ultimo giro la Ferrari di Carlos #Sainz: lo spagnolo quasi eliminato dal Q1 - DilectisG : @SkySportF1 Terminate le 3 sessioni di prove libere del primo GP della stagione di @F1 2021 in Bahrein, in attesa d… - infoitsport : Verstappen davanti a tutti anche nelle FP3 del GP Bahrein 2021 di F1. Sainz ancora meglio di Leclerc - MondoSportivoIT : #Formula1, nuova stagione: cosa bisogna sapere in vista del GP del Bahrein. ?? - ilfoglio_it : Da Domenicali alla Ferrari passando per freni, gomme, luci e bollicine. Guida ai GP made in Italy - di Umberto Za… -